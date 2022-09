Altro che austerity degli anni ’70 | i consumatori dovranno modificare per sempre le loro abitudini

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 settembre 2022) Come era stato previsto dagli analisti del settore già da oltre una settimana, con lunedì é caduta ogni speranza che il gasdotto Nordstream possa riprendere a breve a pompare quel combustibile verso la EU. A dare la conferma che l’interruzione della somministrazione non debba essere attribuita solamente alle operazioni di manutenzione, in serata é arrivata la comunicazione del portavoce del Cremlino. Questi ha dato notizia ufficiale che una possibilità di ripresa di quella fornitura è ipotizzabile solo a condizione che Bruxelles revochi le sanzioni comminate a Mosca. La situazione è quindi legata al palo e il balzo del prezzo del gas nel primo giorno della settimana non lascia prevedere niente di buono, almeno nel breve periodo. L’avallo a tale stato di fatto lo hanno messo le maggiori borse europee, che hanno iniziato la settimana con il segno meno. Prende così...