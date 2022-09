Ucraina: trattative in corso con Germania per fornitura nuovi carri armati (Di lunedì 5 settembre 2022) Berlino, 5 set. (Adnkronos) - Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha discusso con il cancelliere tedesco Olaf Scholz della possibile consegna di una nuova gamma di veicoli corazzati pesanti tedeschi all'Ucraina, compresi i carri armati. Lo scrive l'agenzia Ucraina Ukrinform, riferendosi all'incontro fra i due leader politici, ieri a Berlino. "Abbiamo una visione comune della necessità di incrementare la fornitura di sistemi di artiglieria e sistemi di difesa aerea. Innanzitutto - ha detto il premier ucraino - dobbiamo aumentare i tipi di armi pesanti che sono già state consegnate o saranno consegnate nel prossimo futuro: MARS-2 MLRS, cannoni semoventi Panzerhaubitze 2000, sistemi di difesa aerea IRIS-T e cannoni antiaerei Cheetah. Allo stesso tempo, abbiamo anche parlato di possibili consegne di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Berlino, 5 set. (Adnkronos) - Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha discusso con il cancelliere tedesco Olaf Scholz della possibile consegna di una nuova gamma di veicoli corazzati pesanti tedeschi all', compresi i. Lo scrive l'agenziaUkrinform, riferendosi all'incontro fra i due leader politici, ieri a Berlino. "Abbiamo una visione comune della necessità di incrementare ladi sistemi di artiglieria e sistemi di difesa aerea. Innanzitutto - ha detto il premier ucraino - dobbiamo aumentare i tipi di armi pesanti che sono già state consegnate o saranno consegnate nel prossimo futuro: MARS-2 MLRS, cannoni semoventi Panzerhaubitze 2000, sistemi di difesa aerea IRIS-T e cannoni antiaerei Cheetah. Allo stesso tempo, abbiamo anche parlato di possibili consegne di ...

