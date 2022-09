“Trovata senza vita”. Lutto nella televisione, choc per la morte della conduttrice (Di lunedì 5 settembre 2022) “Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi e so che non sarà mai più intero”, sono le comprensibili parole della sorella. Una sola consolazione: “So che ora non soffre più”, aggiungendo che “ho perso quella che è stata la mia migliore amica da 27 anni”. 27 anni appena, questa l’età della conduttrice tv andata via per sempre: è morta Neena Pacholke. Il pubblico, che l’ha sempre seguita con passione, non ha parole nell’apprendere la notizia sconvolgente. Il corpo senza vita di Neena Pacholke è stato rinvenuto in una casa di Wausau, località dello stato americano del Wisconsin. Gli agenti della locale polizia ci sono arrivati dopo precise segnalazioni. Neena Pacholke, morta la conduttrice tv a 27 anni Sia familiari che amici della ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 5 settembre 2022) “Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi e so che non sarà mai più intero”, sono le comprensibili parolesorella. Una sola consolazione: “So che ora non soffre più”, aggiungendo che “ho perso quella che è stata la mia migliore amica da 27 anni”. 27 anni appena, questa l’etàtv andata via per sempre: è morta Neena Pacholke. Il pubblico, che l’ha sempre seguita con passione, non ha parole nell’apprendere la notizia sconvolgente. Il corpodi Neena Pacholke è stato rinvenuto in una casa di Wausau, località dello stato americano del Wisconsin. Gli agentilocale polizia ci sono arrivati dopo precise segnalazioni. Neena Pacholke, morta latv a 27 anni Sia familiari che amici...

_heresallie : Ieri mi sono trovata nella confusione più totale che solo il centro di Roma può regalare (il best period aka quello… - Anna302478978 : @ilgiornale Senza il reddito di cittadinanza il M5S non raggiungerebbe neanche l'1% In pratica con questa REGALIA… - fra_laltro : @Giusepp31112059 @FrancaMassi @Ci1812 È la strumentalizzazione di chi posta una foto, senza contesto, per far passa… - CafeAeroporto : @Simona_Manzini @FedericoCadamu1 @BallettiRoberto @EnricoLetta È stato divertente vederli diventare matti per cerca… - davimataa_ : @ely_acm stasera volevo vedere una commedia e alla fine l'ho trovata senza volerlo, meraviglioso -