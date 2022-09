Terremoto 5.3 in Afghanistan nella notte, almeno 6 morti (Di lunedì 5 settembre 2022) almeno 6 persone sono rimaste uccise e altre 9 ferite nell'est dell'Afghanistan, in conseguenza di una scossa di Terremoto di magnitudo 5.3 (secondo la segnalazione dell'istituto geosismico americano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022)6 persone sono rimaste uccise e altre 9 ferite nell'est dell', in conseguenza di una scossa didi magnitudo 5.3 (secondo la segnalazione dell'istituto geosismico americano ...

