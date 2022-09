Tennis: Us Open. Medvedev eliminato, Kyrgios - Khachanov ai quarti (Di lunedì 5 settembre 2022) Il russo si ferma negli ottavi e alla fine del torneo non sarà più numero 1 Atp NEW YORK (STATI UNITI) - Daniil Medvedev esce di scena agli ottavi di finale dell'edizione n.142 degli US Open, quarto ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Il russo si ferma negli ottavi e alla fine del torneo non sarà più numero 1 Atp NEW YORK (STATI UNITI) - Daniilesce di scena agli ottavi di finale dell'edizione n.142 degli US, quarto ...

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEOOO ?????? Berrettini soffre a lungo contro Davidovich Fokina ma nel quinto set ritrova il su… - Eurosport_IT : Probabilmente nessuno aspetta gli US Open come lei ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen | #USOpen2022 | #Tennis - fanpage : Matteo #Berrettini aveva aveva un conto aperto con Davidovich Fokina. L'ha chiuso battendolo in cinque set (3-6, 7-… - oknosureddit : US Open: Serena Williams, eroica, saluta il tennis. Tomljanovic la elimina giocando il suo miglior match [Video]… - nikolaussuck : RT @Eurosport_IT: MERAVIGLIOSAMENTE MATTEOOO ?????? Berrettini soffre a lungo contro Davidovich Fokina ma nel quinto set ritrova il suo tenn… -