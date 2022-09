Tegola Juventus, Pogba si opera al ginocchio: ecco i tempi di recupero (Di lunedì 5 settembre 2022) La terapia conservativa non è servita e dunque Paul Pogba è pronto ad operarsi in artroscopia al ginocchio: starà fuori sei settimane. Mondiale a rischio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) La terapia conservativa non è servita e dunque Paulè pronto adrsi in artroscopia al: starà fuori sei settimane. Mondiale a rischio

