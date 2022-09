RISULTATI | AEW All Out 2022

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 5 settembre 2022) Questa notte a Chicago è andato in scena All Out, importantissimo PPV della AEW. Una card ricchissima con ben 15 match, 5 ore di wrestling e tantissimi titoli in palio. Spazio alla Casino Ladder Match con un’importante sorpresa, Jericho vs Bryan e il main event tra Jon Moxley e CM Punk per il titolo AEW, oltre al fatal-4-way per il titolo femminile e la finale per assegnare i primi titoli trios. ZERO HOUR AAA World Mixed Tag Team Championship: Sammy Guevara e Tay Conti (c) battono Ortiz e Ruby Soho FTW Championship: HOOK (c) batte Angelo Parker AEW All-Atlantic Championship: PAC (c) batte Kip Sabian Eddie Kingston batte Tomohiro Ishii Main Show Casino Ladder Match: Il Joker (lottatore misterioso, a fine serata si scoprirà essere MJF) batte Andrade el Idolo, Claudio Castagnoli, Dante Martin, Penta el Zero M, Rey Fenix vs. Rush, Wheeler YUTA AEW World Trios ...