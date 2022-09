Renato Soru rinviato a giudizio per il fallimento del quotidiano l'Unità. Le accuse: bancarotta per distrazione e dissipazione (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel 2018 fu Repubblica a dare notizia dell'inchiesta: secondo l'accusa l'ex governatore della Sardegna e patron di Tiscali trasferì azioni di sua proprietà, per un valore di quasi 3 milioni di euro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel 2018 fu Repubblica a dare notizia dell'inchiesta: secondo l'accusa l'ex governatore della Sardegna e patron di Tiscali trasferì azioni di sua proprietà, per un valore di quasi 3 milioni di euro, ...

petergomezblog : Renato Soru rinviato a giudizio per il fallimento del quotidiano l’Unità. Le accuse: bancarotta per distrazione e d… - Agenzia_Ansa : Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditore Renato Soru, ex governatore della Sardegna, ed altri nell'ambi… - zazoomblog : Renato Soru rinviato a giudizio per il fallimento del quotidiano lUnità. Le accuse: bancarotta per distrazione e di… - marino29b : RT @petergomezblog: Renato Soru rinviato a giudizio per il fallimento del quotidiano l’Unità. Le accuse: bancarotta per distrazione e dissi… - ipazia2012 : RT @petergomezblog: Renato Soru rinviato a giudizio per il fallimento del quotidiano l’Unità. Le accuse: bancarotta per distrazione e dissi… -