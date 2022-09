Paredes cosa combini? Ha già preso l’eredità di un ex compagno (Di lunedì 5 settembre 2022) Leandro Paredes è stato uno dei grandi colpi della Juve, peccato che il suo esordio contro la Fiorentina sia stato davvero problematico. La voglia di poter perfezionare sempre di più il centrocampo ho portato la Juventus a trattare in maniera sempre più serrata con il Paris Saint Germain per poter arrivare alle prestazioni di Leandro Paredes, con l’argentino che però ha debuttato nel peggior modo possibile. LaPresseLa Juventus aveva davvero bisogno come il pane un regista in grado di poter impostare l’azione e soprattutto dettare i tempi alla squadra, con Leandro Paredes che è un giocatore assolutamente adatto a questo ruolo e che ha dimostrato già in Italia di saperlo fare con le maglie di Empoli e Roma. La Vecchia Signora dunque ha cercato in tutti i modi di poter arrivare alle sue prestazioni, con i parigini che alla fine hanno ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 settembre 2022) Leandroè stato uno dei grandi colpi della Juve, peccato che il suo esordio contro la Fiorentina sia stato davvero problematico. La voglia di poter perfezionare sempre di più il centrocampo ho portato la Juventus a trattare in maniera sempre più serrata con il Paris Saint Germain per poter arrivare alle prestazioni di Leandro, con l’argentino che però ha debuttato nel peggior modo possibile. LaPresseLa Juventus aveva davvero bisogno come il pane un regista in grado di poter impostare l’azione e soprattutto dettare i tempi alla squadra, con Leandroche è un giocatore assolutamente adatto a questo ruolo e che ha dimostrato già in Italia di saperlo fare con le maglie di Empoli e Roma. La Vecchia Signora dunque ha cercato in tutti i modi di poter arrivare alle sue prestazioni, con i parigini che alla fine hanno ...

