Non è vero che Starbucks non accetterà più i contanti (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 2 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di un presunto cartello esposto all’interno di un negozio Starbucks, catena statunitense di caffetterie, in cui si avvisa la clientela che dal 1° ottobre 2022 non saranno più accettati i pagamenti in contanti. Lo scatto è accompagnato da un testo, in cui si legge: «Questo è il cartello che dovrebbe terrorizzarci più di qualunque cosa. “Starbucks non accetterà più contanti dal 1 ottobre”. Questo è il mezzo con cui ci costringeranno a mangiare insetti a vaccinarci o tutto quello che le loro menti perverse vorranno farci fare». Il messaggio si conclude con l’invito a boicottare «chi rifiuta il contante». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come hanno ricostruito i colleghi statunitensi di Usa Today, la ... Leggi su facta.news (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 2 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di un presunto cartello esposto all’interno di un negozio, catena statunitense di caffetterie, in cui si avvisa la clientela che dal 1° ottobre 2022 non saranno più accettati i pagamenti in. Lo scatto è accompagnato da un testo, in cui si legge: «Questo è il cartello che dovrebbe terrorizzarci più di qualunque cosa. “nonpiùdal 1 ottobre”. Questo è il mezzo con cui ci costringeranno a mangiare insetti a vaccinarci o tutto quello che le loro menti perverse vorranno farci fare». Il messaggio si conclude con l’invito a boicottare «chi rifiuta il contante». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come hanno ricostruito i colleghi statunitensi di Usa Today, la ...

