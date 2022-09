Monreale | Buoni Spesa | da lunedì al via le richieste all’interno i requisiti

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’Area Promozione Sociale e territoriale rende noto che a partire dasi potrà presentare la domandaper i nuclei familiari più esposti a difficoltà socio–economiche. A darne notizia l’assessore alla Solidarietà Sociale Sandro Russo. Il contributo economico verrà erogato sulla base dell’ultima dichiarazione ISEE o ISE corrente, e consisterà in una quota fissa pari ad € 1.000,00, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, una quota variabile calcolata in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico, prevedendo inoltre che massimo il 60% del beneficio complessivo, sia destinato per l’estinzione di eventuali morosità relativamente a canone Idrico e Tari, e la restante parte venga erogata per l’acquisto di beni di prima necessità da effettuare presso esercizi commerciali ...

