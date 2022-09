Lionel Messi a sostegno di Save the Children: anche Chiellini tra i promotori (Di lunedì 5 settembre 2022) Campione in campo e di solidarietà. Lionel Messi ha dato il via, insieme a Mastercard, a una nuova campagna di raccolta fondi a sostegno di Save the Children, l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro migliore. L’ex Barcellona è il protagonista di un nuovo spot in cui lo si vede riflettere su come il calcio gli abbia dato le opportunità che mancano a molti bambini. Con lui tanti campioni. Jordan Henderson, capitano del Liverpool e centrocampista dell’Inghilterra, che sarà uno dei promotori della raccolta fondi. L’obiettivo è consententire ai bambini esclusi socialmente di accedere ad attività gratuite durante le vacanze estive del 2023. Tra i protagonisti della campagna anche Giorgio ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Campione in campo e di solidarietà.ha dato il via, insieme a Mastercard, a una nuova campagna di raccolta fondi adithe, l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro migliore. L’ex Barcellona è il protagonista di un nuovo spot in cui lo si vede riflettere su come il calcio gli abbia dato le opportunità che mancano a molti bambini. Con lui tanti campioni. Jordan Henderson, capitano del Liverpool e centrocampista dell’Inghilterra, che sarà uno deidella raccolta fondi. L’obiettivo è consententire ai bambini esclusi socialmente di accedere ad attività gratuite durante le vacanze estive del 2023. Tra i protagonisti della campagnaGiorgio ...

RoyNemer : Lionel Messi starts for PSG vs. Nantes. - RoyNemer : Lionel Messi travelling with PSG. - RoyNemer : Lionel Messi on Instagram. - sportface2016 : #Messi a sostegno di Save the Children: anche #Chiellini tra i promotori della campagna - zia_pas : RT @LSVids: Lionel Messi vs. Nantes -

Lionel Messi e Mastercard per la salute e l'istruzione dei bambini Save the Children Italia Calcio: Messi lancia nuova campagna raccolta fondi per Save the Children Al fianco del fuoriclasse argentino anche Henderson, Chiellini e Morata ROMA (ITALPRESS) - La leggenda del calcio Lionel Messi ha dato il ... Lionel Messi e Mastercard per la salute e l'istruzione dei bambini La leggenda del calcio Lionel Messi ha dato il via, insieme a Mastercard, a una nuova campagna di raccolta fondi che promuoverà lo sport e le attività educative come forze trainanti del cambiamento in ... Al fianco del fuoriclasse argentino anche Henderson, Chiellini e Morata ROMA (ITALPRESS) - La leggenda del calcio Lionel Messi ha dato il ...La leggenda del calcio Lionel Messi ha dato il via, insieme a Mastercard, a una nuova campagna di raccolta fondi che promuoverà lo sport e le attività educative come forze trainanti del cambiamento in ...