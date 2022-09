Le favolose | la recensione | Storia di fantasmi | memorie e libertà

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 settembre 2022) Lade Le, il docu-film di Roberta Torre su sette amiche trans che si ritrovano venti anni dopo la morte di un'amica per restituirle l'identità negata sulla lapide. Una villa ormai vuota e polverosa un tempo abitata da "risate e gioie, dolori e delusioni, amori cattivi e vestiti rossi come le caramelle Rossana", un vecchio armadio, un vestito verde e i ricordi degli anni '70 quando "gli uomini erano come paguri" e "i signori ci facevano mangiare". È un flusso diil film di Roberta Torre (come potete leggere nellade Lein sala per tre giorni dal 5 al 7 settembre) presentato alle Notti Veneziane nella sezione Giornate degli Autori a Venezia 79 ed è una rivelazione, un atto politico e di rivendicazione dell'identità …