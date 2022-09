Jacopo Ticchi e Guido Paternollo | la rivoluzione in cucina

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il pesce? Ora si frolla Partire pieni di buone intenzioni e rincasare con un’idea didiversa è un’esperienza comune a molti chef. Pochi, però, rientrano alla base capovolti come è accaduto a, 28 anni, dalla Romagna all’Australia – con tappa allo stellato Joia di Milano – e ritorno per raccontare il pesce in tutt’altro modo. Opposto a quello che conosciamo: nel suo Da Lucio Trattoria di Rimini, infatti, non viene servito freschissimo ma frollato (sì, come la carne) dai 4 ai 15 giorni. In pratica eviscerato, lavato, asciugato e appeso in frigoriferi particolari che consentono di regolare il tasso di umidità. «Ho saputo in Australia che lo chef Josh Niland, ai tempi ancora poco noto, impiegava questa tecnica e mi è sembrata subito un’idea fantastica», ricorda. «Così quando sono tornato a casa ...