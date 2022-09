Il Paradiso delle Signore 7, spoiler 12 settembre: Clara ed Elvira giungono in negozio (Di lunedì 5 settembre 2022) La prima puntata de Il Paradiso delle Signore 7 andrà in onda lunedì 12 settembre 2022. L’attenzione nel corso dei primi episodi stagionali sarà principalmente focalizzata su Vittorio Conti. Il proprietario del grande magazzino avrà modo di conoscere nuove Veneri, e di rivedere Paola. Gemma in convento avrà modo di riflettere sugli errori commessi. Il Paradiso delle Signore 7, arriveranno Clara ed Elvira La settima stagione de Il Paradiso delle Signore 7 si aprirà col botto. Vittorio sin da subito sarà chiamato a dover fare i conti con l’arrivo in magazzino di due nuove Veneri: Clara ed Elvira. (L’articolo continua dopo la foto.) Stefania sarà al settimo cielo, il motivo? Dopo tanto lavoro è riuscita ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 5 settembre 2022) La prima puntata de Il7 andrà in onda lunedì 122022. L’attenzione nel corso dei primi episodi stagionali sarà principalmente focalizzata su Vittorio Conti. Il proprietario del grande magazzino avrà modo di conoscere nuove Veneri, e di rivedere Paola. Gemma in convento avrà modo di riflettere sugli errori commessi. Il7, arriveranno Clara ed Elvira La settima stagione de Il7 si aprirà col botto. Vittorio sin da subito sarà chiamato a dover fare i conti con l’arrivo in magazzino di due nuove Veneri:. (L’articolo continua dopo la foto.) Stefania sarà al settimo cielo, il motivo? Dopo tanto lavoro è riuscita ...

