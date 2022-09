GTWC Europe | Valentino Rossi | “E’ stata una bella gara che ha concluso un ottimo week-end La prossima volta riproveremo a prendere il podio”

(Di lunedì 5 settembre 2022)ha espresso la propria opinione alla stampa al termine della 3 Ore di Hockenheim del Fanatec GT Challengepowered by AWS Endurance Cup. Il penultimo atto dell’anno ha visto il ‘Dottore’ concludere al quinto posto, un risultato già ottenuto quest’anno nelle gare di durata in occasione della 1000km del Paul Ricard (Francia). Il #46 di WRT, supportato come sempre da Frédéric Vervisch e Nico Müller, ha rilasciato ai microfoni della propria formazione dopo una prova ricca di sorprese: “E’unache haun-end. Su questa pista eravamo competitivi. Ho commesso un errore nel mio stint ed ho perso posizioni prima di avere un contatto e ricevere una sanzione di cinque secondi. La ...

In una corsa caotica e ricca di colpi di scena, l’Audi R8 LMS GT3 Evo II #25 del Saintéloc Junior Team ha vinto la 3 Ore di Hockenheim, penultimo round del Fanatec GT World Challenge Europe by AWS. Pa ...Valentino ad Hockenheim centra un'altra Top5 grazie soprattutto alla mega rimonta compiuta dai suoi compagni Vervisch e Müller dopo il fuori pista che al via lo aveva fatto crollare 20°. In WRT c'è co ...