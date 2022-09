Firenze: video di esponente Lega contro comunità rom. E’ polemica (Di lunedì 5 settembre 2022) Divampa la polemica, a Firenze, per un video selfie contro la comunità rom girato e postato dal consigliere di quartiere della Lega, Alessio Di Giulio, nel centro di Firenze nel quale inquadra, alle sue spalle, una donna intenta a mendicare che indossa vestiti tipici rom e sinti dicendo: "Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 settembre 2022) Divampa la, a, per unselfielarom girato e postato dal consigliere di quartiere della, Alessio Di Giulio, nel centro dinel quale inquadra, alle sue spalle, una donna intenta a mendicare che indossa vestiti tipici rom e sinti dicendo: "Il 25 settembre votaper non vederla mai più" L'articolo proviene daPost.

