Elezioni: Sondaggio SkyTg24, FdI primo partito, quota indecisi e astenuti cresce al 42% (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - La coalizione di Centrodestra - rispetto alla scorsa rilevazione – arretra al 47,3% (era al 48,5% la scorsa settimana) così come il Centrosinistra al 28,5% (era al 29,5% la scorsa settimana) . E' quanto emerge dal Sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi dal canale all news. Nel dettaglio, FdI resta il primo partito con al 24,2% (24,1% nella precedente rilevazione), seguito dal PD al 21,9% (22,3%). La Lega registra un 13,5% (13,8%) mentre il M5S ottiene il 12,1% (11,1%). FI è all'8,1% (8,7%); Azione/Italia Viva 5,2% (5,3%); Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,5% (3,2%); ItalExit al 2,6% (2,5%); +Europa al 2,2% (2,9%); Noi Moderati all'1,5% (1,9%); Impegno Civico è allo 0,9% (0,7%). Mentre la quota di indecisi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - La coalizione di Centrodestra - rispetto alla scorsa rilevazione – arretra al 47,3% (era al 48,5% la scorsa settimana) così come il Centrosinistra al 28,5% (era al 29,5% la scorsa settimana) . E' quanto emerge dalrealizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi dal canale all news. Nel dettaglio, FdI resta ilcon al 24,2% (24,1% nella precedente rilevazione), seguito dal PD al 21,9% (22,3%). La Lega registra un 13,5% (13,8%) mentre il M5S ottiene il 12,1% (11,1%). FI è all'8,1% (8,7%); Azione/Italia Viva 5,2% (5,3%); Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,5% (3,2%); ItalExit al 2,6% (2,5%); +Europa al 2,2% (2,9%); Noi Moderati all'1,5% (1,9%); Impegno Civico è allo 0,9% (0,7%). Mentre ladie ...

fanpage : In collaborazione con l’istituto @SBidimedia proponiamo un sondaggio in vista delle elezioni del 25 settembre. Nei… - SkyTG24 : Sondaggio Quorum/Youtrend per Sky TG24: 9 italiani su 10 preoccupati dal caro bollette - lorepregliasco : Un altro dato interessante dal sondaggio Ipsos per il Corriere di oggi: apprezzamento per il governo 63%, per Dragh… - ge_group : RT @SkyTG24: Sondaggio Quorum/Youtrend per Sky TG24: 9 italiani su 10 preoccupati dal caro bollette -