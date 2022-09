Daniele Bossari: il conduttore fa una confessione sconvolgente. Fan addolorati (Di lunedì 5 settembre 2022) Il vincitore della seconda edizione del Gf Vip si è confidato sui social rivelando di aver passato un momento terribile. Il racconto di Daniele Bossari commuove il web. Ha lasciato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 5 settembre 2022) Il vincitore della seconda edizione del Gf Vip si è confidato sui social rivelando di aver passato un momento terribile. Il racconto dicommuove il web. Ha lasciato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

fanpage : Il tumore alla gola, la paura e i mesi duri contro la malattia. Daniele Bossari ringrazia la sua Filippa #5settembre - repubblica : Daniele Bossari dopo la chemio: 'Sono vivo e lo posso raccontare' [a cura di redazione spettacoli] - Corriere : «A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene» - Giornaleditalia : Daniele Bossari malattia: come ha guarito il tumore alla gola - infoitcultura : “Sono vivo e ve lo posso raccontare”, Daniele Bossari racconta la lotta contro un tumore alla gola -