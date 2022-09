Ce li spiega un esperto di Tuttoscuola (Di lunedì 5 settembre 2022) Il rientro a scuola per il 2022/23 è alle porte: a parte gli studenti altoatesini, già in classe, per tutti gli altri i cancelli si apriranno settimana prossima, prevalentemente tra il 12 (Lombardia) e il 15 (Lazio). Come sempre la situazione è confusa, le cattedre scoperte. Ma la grande novità è che finalmente cadono tutte le restrizioni per Covid. Ci si guarda in faccia senza mascherina, si riavvicinano i banchi. Scompare la Dad, anche per i positivi a casa. E non è da poco. Ma com’è la situazione generale quest’anno? Ce lo facciamo spiegare in 8 punti da Sergio Govi di Tuttoscuola, la rivista che da 40 anni si occupa di informazione educativa. 1 Rientro a scuola 2022 e cattedre vuote / secondaria Secondo i calcoli di Tuttoscuola, solo il 44 per cento dei posti attesi dai concorsi finirà in cattedra. Intanto, perché i concorsi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 settembre 2022) Il rientro a scuola per il 2022/23 è alle porte: a parte gli studenti altoatesini, già in classe, per tutti gli altri i cancelli si apriranno settimana prossima, prevalentemente tra il 12 (Lombardia) e il 15 (Lazio). Come sempre la situazione è confusa, le cattedre scoperte. Ma la grande novità è che finalmente cadono tutte le restrizioni per Covid. Ci si guarda in faccia senza mascherina, si riavvicinano i banchi. Scompare la Dad, anche per i positivi a casa. E non è da poco. Ma com’è la situazione generale quest’anno? Ce lo facciamore in 8 punti da Sergio Govi di, la rivista che da 40 anni si occupa di informazione educativa. 1 Rientro a scuola 2022 e cattedre vuote / secondaria Secondo i calcoli di, solo il 44 per cento dei posti attesi dai concorsi finirà in cattedra. Intanto, perché i concorsi ...

AndreIoachim : @corrini Chi glielo spiega all’esperto che pesando io 55 kg per 178cm di altezza ho bisogno dei cazzo di 24 gradi d… - vise_il : Apprendo orora essere ancora obbligatoria la MASCHERINA FFP2 sui treni Qualche esperto me ne spiega la ragione, da… - FabioGiambo : >>> Se poi sempre lo stesso esperto ci spiega che è giusto che non si riveda il colpo in faccia di #Rui a #Lazzari… - FQMagazineit : Tempesta solare in arrivo sulla Terra, scatta l’allarme per la tenuta delle linee di comunicazione: l’esperto spieg… - Villinho69 : @BDrummm @Ceraunavolta6 @mikelelomb Se uno parla così è evidentemente un esperto di comunicazione altrimenti non si spiega. -