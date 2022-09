BALLANDO CON LE STELLE: LORENZO BIAGIARELLI E LA FRECCIATA A ENRICO MONTESANO (Di lunedì 5 settembre 2022) Si scaldano i motori in vista della premiere di BALLANDO con le STELLE su Rai1. Manca ancora un mese ma tra promo, interviste e concorrenti che iniziano a rilasciare dichiarazioni c’è parecchio materiale di cui parlare. Partiamo da LORENZO BIAGIARELLI, meglio noto come compagno di Selvaggia Lucarelli che si troverà a giudicarlo senza far sconti. Ci riuscirà? Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di BALLANDO con le STELLE. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque MONTESANO a far luce sulle vere ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 5 settembre 2022) Si scaldano i motori in vista della premiere dicon lesu Rai1. Manca ancora un mese ma tra promo, interviste e concorrenti che iniziano a rilasciare dichiarazioni c’è parecchio materiale di cui parlare. Partiamo da, meglio noto come compagno di Selvaggia Lucarelli che si troverà a giudicarlo senza far sconti. Ci riuscirà? Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti dicon le. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunquea far luce sulle vere ...

