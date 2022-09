13enne morto precipitando dal quarto piano: dettagli agghiaccianti scoperti sul suo telefonino (Di lunedì 5 settembre 2022) Gli inquirenti stanno effettuando approfondimenti su sei persone, presunti responsabili dell’invio di messaggi intimidatori al 13enne che, forse in un momento di sconforto di sarebbe tolto la vita. La sua morte non sarebbe stata un incidente È una vicenda colma di punti oscuri quella riguardante la morte, per suicidio, di un 13enne precipitato dalla finestra del quarto piano di un palazzo e lo conferma l’alto numero di persone sul conto delle quali sono in corso approfondimenti. Che dietro alla decisione di Alessandro, questo il nome della giovane vittima, potesse esserci la ‘mano’ virtuale di terzi lo proverebbero infatti i messaggi trovati sul suo telefonino, insulti e minacce, nella fattispecie, ricevuti da almeno sei soggetti, cinque minori ed un maggiorenne, sui quali la procura di Torre ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 5 settembre 2022) Gli inquirenti stanno effettuando approfondimenti su sei persone, presunti responsabili dell’invio di messaggi intimidatori alche, forse in un momento di sconforto di sarebbe tolto la vita. La sua morte non sarebbe stata un incidente È una vicenda colma di punti oscuri quella riguardante la morte, per suicidio, di unprecipitato dalla finestra deldi un palazzo e lo conferma l’alto numero di persone sul conto delle quali sono in corso approfondimenti. Che dietro alla decisione di Alessandro, questo il nome della giovane vittima, potesse esserci la ‘mano’ virtuale di terzi lo proverebbero infatti i messaggi trovati sul suo, insulti e minacce, nella fattispecie, ricevuti da almeno sei soggetti, cinque minori ed un maggiorenne, sui quali la procura di Torre ...

Agenzia_Ansa : Cinque minorenni e un maggiorenne identificati come i presunti autori dei messaggi di insulti e minacce inviati sul… - merely_my : RT @MadameA02: 13enne si toglie la vita per i continui attacchi da parte di alcuni bulli. Perché? Ora sono contenti che è morto? Riusciran… - MarcoPiazzo : RT @MadameA02: 13enne si toglie la vita per i continui attacchi da parte di alcuni bulli. Perché? Ora sono contenti che è morto? Riusciran… - panevinoeansia : RT @MadameA02: 13enne si toglie la vita per i continui attacchi da parte di alcuni bulli. Perché? Ora sono contenti che è morto? Riusciran… - Marilenapas : RT @MadameA02: 13enne si toglie la vita per i continui attacchi da parte di alcuni bulli. Perché? Ora sono contenti che è morto? Riusciran… -