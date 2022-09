Zuppa di Porro 4 settembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 4 settembre 2022)di. Mattarella sprona l’europa sul gas, e sì e ora tutti correranno. Gentiloni si acccorge che l’Europa non ha fatto abbastanza. No figurarsi, meglio tardi che mai. Mitico Scaroni, l’unico che ne capisce e parla chiaro: abbiamo un problam Houston tutti vogliono le sanzioni, ma alcuni come Norvegia e Usa ci guadagnano. Repubblica orami una barzellette: Il duello Meloni Salvini sulle sanzioni. NOn la pensano uguali, ma da qua al duello. Feltri sul Domani dice la Meloni è come DiMaio perchè va a Ceernobbio. E Minzolini si accorge del fatto che il Pd vuole il reddito di cittadinanza, peraltro apertura anche del Corrierde del Mezzogiono. Il festival del cinea di venezia fa parlare anche il Monde che in prima pagina si lamenta del fatto che si sarebbe venduto agli americani. Zoom e co hanno perso un botto. Ah scordavo mancano come sempre 200mila ...