Via libera all’adozione per una coppia gay e al doppio cognome, la decisione dei giudici di Bologna: «È una famiglia» (Di domenica 4 settembre 2022) Il Tribunale per minorenni di Bologna ha dato il via libera all’adozione di una bambina da parte di una coppia di donne, insieme da 11 anni. I giudici spiegano che l’adozione da parte della compagna della madre biologica risponde «pienamente al superiore interesse della minore». In questo modo, si legge, si consente alla bambina «di godere della continuità affettiva, educativa ed emotiva di una famiglia solida e stabile, nella quale la stessa ha potuto costruire la propria identità». Le due donne si sono unite civilmente nel 2018, poco prima che la bambina nascesse con procreazione eterologa da donatore. Come raccontato dalla Gazzetta di Parma, la figlia era stata iscritta all’anagrafe dall’ormai ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti riportando entrambi i cognomi delle donne. Quello ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Il Tribunale per minorenni diha dato il viadi una bambina da parte di unadi donne, insieme da 11 anni. Ispiegano che l’adozione da parte della compagna della madre biologica risponde «pienamente al superiore interesse della minore». In questo modo, si legge, si consente alla bambina «di godere della continuità affettiva, educativa ed emotiva di unasolida e stabile, nella quale la stessa ha potuto costruire la propria identità». Le due donne si sono unite civilmente nel 2018, poco prima che la bambina nascesse con procreazione eterologa da donatore. Come raccontato dalla Gazzetta di Parma, la figlia era stata iscritta all’anagrafe dall’ormai ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti riportando entrambi i cognomi delle donne. Quello ...

