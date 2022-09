US Open, Sinner-Ivashka: ottavi di finale di lusso a New York (Di domenica 4 settembre 2022) New York – Sorride soltanto uno dei due italiani che nella notte hanno giocato agli Us Open. Si tratta di Jannik Sinner, che si è qualificato agli ottavi battendo in quattro set l’americano Brandon Nakashima. L’altoatesino numero 13 del ranking Atp si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, 6-2. Ora dovrà vedersela con il bielorusso Ilya Ivashka che nella notte ha eliminato un altro azzurro, Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara ha ceduto in quattro set, 6-4, 3-6, 6-2, 6-3, in due ore e 46 minuti di gioco. Musetti è stato anche penalizzato dalle vesciche all’indice della mano destra, che aveva in eredità dalle partite precedenti. (Ansa). (foto@federtennis.it) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 4 settembre 2022) New– Sorride soltanto uno dei due italiani che nella notte hanno giocato agli Us. Si tratta di Jannik, che si è qualificato aglibattendo in quattro set l’americano Brandon Nakashima. L’altoatesino numero 13 del ranking Atp si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, 6-2. Ora dovrà vedersela con il bielorusso Ilyache nella notte ha eliminato un altro azzurro, Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara ha ceduto in quattro set, 6-4, 3-6, 6-2, 6-3, in due ore e 46 minuti di gioco. Musetti è stato anche penalizzato dalle vesciche all’indice della mano destra, che aveva in eredità dalle partite precedenti. (Ansa). (foto@federtennis.it) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ...

Agenzia_Ansa : Tennis: Us Open, Sinner va agli ottavi, Musetti eliminato. Berrettini affronta nel pomeriggio lo spagnolo Alejandro… - Eurosport_IT : Jannik Sinner agli US Open ?????? ?? 2019: 1° turno ?? 2020: 1° turno ?? 2021: ottavi ?? 2022: ottavi (in gioco)… - Eurosport_IT : ???? Italiani agli US Open ?????? Agli ottavi: ? Berrettini ? Sinner Eliminati: ?? Trevisan 1T ?? Sonego 1T ?? Paolini 1… - DarioPuppo : Ottavi Slam prima dei 22 anni: 11 Nadal (3?? Parigi) 10 Djokovic (1?? Aus Open) 8 Federer (1?? Wimbledon) 7 Sinner (pu… - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: Tennis: Us Open, Sinner va agli ottavi, Musetti eliminato. Berrettini affronta nel pomeriggio lo spagnolo Alejandro David… -