Serie B, giornata 4: Venezia ko, primi punti del Südtirol (Di domenica 4 settembre 2022) Reggina, Frosinone e Brescia comandano la classifica di Serie B al termine della giornata 4, in cui si registra il pareggio pirotecnico nel match clou Genoa-Parma. Successi di Cagliari e Benevento, la SPAL riprende il Bari. primi punti del Südtirol nel campionato cadetto. Serie B, giornata 4: Genoa-Parma 3-3, Cagliari-Modena 1-0, Ascoli-Cittadella 0-0, Reggina-Palermo 3-0 Pareggio spettacolare nel big match di giornata tra Genoa e Parma, che chiudono la contesa sul 3-3. Vantaggio dei liguri al 16’ con Frendrup che stoppa la sfera e calcia col mancino dopo una traversa colpita da Jagiello, ma al 21’ pareggia Inglese con una deviazione quasi fortuita di testa. Al 37’ ducali avanti con un tiro deviato di Mihaila da fuori area, poi al 42’ arriva il pari ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 4 settembre 2022) Reggina, Frosinone e Brescia comandano la classifica diB al termine della4, in cui si registra il pareggio pirotecnico nel match clou Genoa-Parma. Successi di Cagliari e Benevento, la SPAL riprende il Bari.delnel campionato cadetto.B,4: Genoa-Parma 3-3, Cagliari-Modena 1-0, Ascoli-Cittadella 0-0, Reggina-Palermo 3-0 Pareggio spettacolare nel big match ditra Genoa e Parma, che chiudono la contesa sul 3-3. Vantaggio dei liguri al 16’ con Frendrup che stoppa la sfera e calcia col mancino dopo una traversa colpita da Jagiello, ma al 21’ pareggia Inglese con una deviazione quasi fortuita di testa. Al 37’ ducali avanti con un tiro deviato di Mihaila da fuori area, poi al 42’ arriva il pari ...

