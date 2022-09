Reazione a Catena, trionfo 'minimo' per i campioni, Liorni: ' stanno uscendo fuori delle cose' (Di domenica 4 settembre 2022) Gli Affiatati, trio composto dai musicisti Manuela, Eleonora e Mattia, sono tornati a giocare a Reazione a Catena dopo l'amara sconfitta della serata precedente. Questa squadra è stata l'artefice dell'eliminazione dei Tre allo Spiedo, battuti proprio nel loro cavallo di battaglia. A sfidare i nuovi campioni vercellesi sono stati i ‘Dopo l'una'. Le varie manche sono state veramente avvincenti, al punto che persino Marco Liorni ne è rimasto colpito, riconoscendo apertamente la bravura di entrambi i gruppi. Nell'arco della puntata del 4 settembre si sono registrati vari siparietti, ma è stato il finale a regalare le emozioni migliori! Reazione a Catena, Marco Liorni coinvolge una signora del pubblico Marco Liorni trova sempre un modo per coinvolgere il ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 settembre 2022) Gli Affiatati, trio composto dai musicisti Manuela, Eleonora e Mattia, sono tornati a giocare adopo l'amara sconfitta della serata precedente. Questa squadra è stata l'artefice dell'eliminazione dei Tre allo Spiedo, battuti proprio nel loro cavallo di battaglia. A sfidare i nuovivercellesi sono stati i ‘Dopo l'una'. Le varie manche sono state veramente avvincenti, al punto che persino Marcone è rimasto colpito, riconoscendo apertamente la bravura di entrambi i gruppi. Nell'arco della puntata del 4 settembre si sono registrati vari siparietti, ma è stato il finale a regalare le emozioni migliori!, Marcocoinvolge una signora del pubblico Marcotrova sempre un modo per coinvolgere il ...

CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto: Gli affiatati, montepremi e parola vincente di domenica 4 settembre 2022 - gfriendine : @universeive naurr l'estate non esiste senza reazione a catena - suhobleps : il ragazzo di reazione a catena di stasera è uguale al mio fidanzatino delle elementari se non avessero avuto il no… - universeive : ho appena scoperto che mia madre e mio padre prima di oggi non avevano mai sentito nominare reazione a catena né l’… - Vorlander13 : 'Salve buonuomo, mi dà La Settimana Enigmistica, per cortesia?' 'No, però ho la rivista di reazione a catena'… -