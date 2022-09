Psv: due opzioni per Gakpo (Di domenica 4 settembre 2022) In scadenza nel 2026, l'esterno d'attacco Cody Gakpo ha due opzioni: o il rinnovo del contratto o la Premier League, con Southampton,... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) In scadenza nel 2026, l'esterno d'attacco Codyha due: o il rinnovo del contratto o la Premier League, con Southampton,...

AlexMCM : Peccato per il PSV che a sorpresa perde in casa del Twente. Senza questa vittoria ci saltano due schedine che ci av… - zazoomblog : Psv: due squadra ci provano per Gakpo - #squadra #provano #Gakpo - leo_rad26 : Ma siamo sicuri che in qualche trasferta in Messico non ci abbiano scambiato @HirvingLozano70 con un suo parente?… - Milestemplaris : @EreticoNeroBlu No, ha fatto qualche presenza da professionista nel PSG, credo una decina di spezzoni in totale tra… - Compabele : @peppamat7 Io non sottovaluterei questa stesura tattica per il messicano..al PSV così giocavano lui Bergwin e De Jo… -