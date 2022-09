Pagelle Milan - Inter: Maignan show, De Vrij non c'è (Di domenica 4 settembre 2022) Tomori 5,5 Arriva tardi in chiusura sul 2 - 3 di Dzeko e anche sull'1 - 0 non brilla. Respinge qualche pericolo. Hernandez 6 Non mette il turbo. Scintille con Dumfries, poi presidia la fascia cercando ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 settembre 2022) Tomori 5,5 Arriva tardi in chiusura sul 2 - 3 di Dzeko e anche sull'1 - 0 non brilla. Respinge qualche pericolo. Hernandez 6 Non mette il turbo. Scintille con Dumfries, poi presidia la fascia cercando ...

Quotidianinet : Milan-Inter 3-2, le pagelle: Leao non lo prende nessuno, la difesa tradisce Inzaghi - fantapazzcom : Leao (8,5) costruisce i tre punti, Maignan li conserva (7,5): le pagelle di Milan-Inter - Milannews24_com : Milan Inter, le pagelle di Maignan sui quotidiani: «Strepitoso» - morristhetop : RT @spondainter: ?? LE NOSTRE PAGELLE MILAN-INTER ?????? Man of the Match: EDIN DZEKO ?? Cosa ne pensate? ???? Scrivete nei commenti! ???????????… - spondainter : ?? LE NOSTRE PAGELLE MILAN-INTER ?????? Man of the Match: EDIN DZEKO ?? Cosa ne pensate? ???? Scrivete nei commenti! ???… -