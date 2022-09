Napoli - Lecce : La società salentina segnala disagi nel settore ospiti tramite un comunicato (Di domenica 4 settembre 2022) Il Lecce attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha segnalato dei disagi che i tifosi Leccesi hanno riscontrato allo stadio Maradona, ecco il comunicato ufficiale : "L’U.S. Lecce, preso atto delle numerosissime segnalazioni ricevute dai propri tifosi che hanno partecipato alla gara Napoli-Lecce del 31/8 u.s. nel settore ospiti anche in considerazione del coinvolgimento di famiglie con al seguito giovanissimi tifosi, ha ritenuto opportuno segnalare agli organismi competenti alcuni disagi organizzativi che hanno interessato gli occupanti di detto settore.La scrivente auspica che la segnalazione di tali ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 4 settembre 2022) Ilattraverso unsul proprio sito ufficiale, hato deiche i tifosisi hanno riscontrato allo stadio Maradona, ecco ilufficiale : "L’U.S., preso atto delle numerosissimezioni ricevute dai propri tifosi che hanno partecipato alla garadel 31/8 u.s. nelanche in considerazione del coinvolgimento di famiglie con al seguito giovanissimi tifosi, ha ritenuto opportunore agli organismi competenti alcuniorganizzativi che hanno interessato gli occupanti di detto.La scrivente auspica che lazione di tali ...

team_world : Napoli•Salerno•Bologna•Parma•Trieste•Udine•Frosinone•RC•Roma•Genova•Bergamo•Milano•Torino•Bari•Lecce•Firenze•Trento… - Antonio_Tajani : Grazie a @forza_italia il 40% delle risorse del PNRR andrà al Sud. Ora flessibilità a Bruxelles per spendere le ris… - r_campix : @Arturoarthuren Ovviamente.. nell'ordine Napoli,Roma, Torino, Lazio, Atalanta, Sassuolo, Monza, Cremonese, Salerni… - cn1926it : #Baroni: “Veniamo da un risultato positivo contro il #Napoli, siamo orgogliosi” - luigibagnato : RT @Giorgioaki: Ce l’avete chiesto in tantissimi ed in giornata uscirà il calendario con tutte le tappe. Nel frattempo, vi aspettiamo nelle… -