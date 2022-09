Mostra d’Oltremare | in visita una delegazione svizzera

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 settembre 2022) Unadella SIA, Societàdegli Ingegneri e degli Architetti, guidata da Katia Accossato, docente di Architettura e Composizione al Politecnico di Milano, hato sabato 3 settembre lando particolare interesse per la storia, la ricostruzione e l’attualità del complesso fieristico, il suo sviluppo nel contesto urbano, e le opere del Razionalismo italiano prebellico e postbellico, a partire dal piano particolareggiato dell’area, progettato da Marcello Canino nel 1938 (in contrapposizione all’EUR di Marcello Piacentini), con le realizzazioni, tra gli altri, di Luigi Piccinato e Carlo Cocchia. Dopo l’introduzione del plastico storico dell’area, come appariva il 9 maggio 1940 all’inaugurazione della ITriennale delle ...