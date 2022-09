L’Udinese travolge la Roma 4-0 | show della squadra di Sottil

LuigiLiccardo6 : RT @MassimoCaputi: L'#Udinese travolge la #Roma con un poker pesante.I friulani giocano un gran match sotto tutti gli aspetti: fisico, tatt… - DAZN_IT : Terremoto forza 4?? alla Dacia Arena: l'Udinese travolge la Roma e Mou fallisce l'appuntamento con la vetta della… - MassimoCaputi : L'#Udinese travolge la #Roma con un poker pesante.I friulani giocano un gran match sotto tutti gli aspetti: fisico,… - IlGabibboMilan : @petto_netto @divagazionisul @DanyMalkInter @erroriarbitrali La differenza è una sola , contro l’udinese soppy trav… - vito_piazzolla : @Cridippi @DucaAndrea85 Quello è più rigore di quello dato a Calabria contro l'Udinese. Il difensore va verso l'attaccante e lo travolge. -

OA Sport

... prima vittoria friulana ( 2 - 1 ) in campionato,a ... Parte anche col piglio giusto'Inter, prende in mano il bastone del ... La Salernitana di Davide Nicola4 - 0 una Samp ...... una grande Salernitana4 - 0 la Sampdoria e si prende ... Gyomber (36' st Pirola), Fazio; Candreva (32' st Sambia),. ...d'Italia inaugura il campionato e riparte in casa contro, ... Calcio, Serie A 2022-2023: la Lazio travolge l'Inter 3-1, rimonta vincente dell'Udinese sul Monza