Lazio fiacca | fa gol | poi guarda il Napoli vincere | 1-2

(Di domenica 4 settembre 2022) – Lampo di gioco al 4’ di Felipe Anderson che passa un pallone invitante a Zaccagni che stoppa e spedisce a fil di palo dove Meret non può arrivare: 1-0. Ecco, comincia e finisce qui la partita dellaall’Olimpico. Poi, sonno totale, con gli occhi appena socchiusi perre ilche pareggia e vince. Che la squadra di Lotito, e di Tare, e di Sarri non è in grado di giocare ogni tre giorni è evidente quest’anno ancor più che l’anno scorso. Ma insomma, se i titolari non si reggono in piedi per settanta, ottanta minuti dei novanta prescritti dal regolamento della Figc, beh, mettete in campo i panchinari, le riserve, i ragazzini della primavera! Magari si perde ugualmente, ma almeno i tifosi non si annoiano. Non è giusto, ovvio, prendersela con chi ha giocato, ben oltre le proprie forze. E non si può dire che l’impegno sia ...