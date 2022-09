Inter, tegola Lukaku: tremano i tifosi, novità sull’infortunio (Di domenica 4 settembre 2022) Inter, ora Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri restano con il fiato sospeso: arrivano novità in merito all’infortunio di Lukaku. Ecco cosa sta accadendo. L’Inter deve già concentrarsi sulla super sfida che la attende in Champions League, dopo la brutta sconfitta subita nel Derby contro il Milan. Gli uomini di Simone Inzaghi sono dunque chiamati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 4 settembre 2022), ora Inzaghi e tutti inerazzurri restano con il fiato sospeso: arrivanoin merito all’infortunio di. Ecco cosa sta accadendo. L’deve già concentrarsi sulla super sfida che la attende in Champions League, dopo la brutta sconfitta subita nel Derby contro il Milan. Gli uomini di Simone Inzaghi sono dunque chiamati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

