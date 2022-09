Inter-DigitalBits, situazione in divenire: cambio in corso quasi impossibile (Di domenica 4 settembre 2022) Le ultime sulla questione Inter e DigitalBits Non si intravede una soluzione nel breve termine per l’Inter che è ancora alle prese con la questione relativa ai mancati pagamenti di DigitalBits, da quest’anno main sponsor del club nerazzurro. Secondo CalcioeFinanza, difficile un cambio in corso, mentre diversa è la situazione per quanto riguarda la prossima stagione sportiva, qualora le cose non dovessere migliorare. “Il logo di DigitalBits continua a non essere mostrato sul sito nella sezione partners, a bordocampo nei tabelloni pubblicitari, tra gli sponsor al momento di Interviste e conferenze stampa e nelle maglie della squadra femminile e di quella Primavera. Né tantomeno viene utilizzato nei materiali utilizzati a livello ... Leggi su intermagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Le ultime sulla questioneNon si intravede una soluzione nel breve termine per l’che è ancora alle prese con la questione relativa ai mancati pagamenti di, da quest’anno main sponsor del club nerazzurro. Secondo CalcioeFinanza, difficile unin, mentre diversa è laper quanto riguarda la prossima stagione sportiva, qualora le cose non dovessere migliorare. “Il logo dicontinua a non essere mostrato sul sito nella sezione partners, a bordocampo nei tabelloni pubblicitari, tra gli sponsor al momento diviste e conferenze stampa e nelle maglie della squadra femminile e di quella Primavera. Né tantomeno viene utilizzato nei materiali utilizzati a livello ...

