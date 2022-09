Highlights Berrettini-Davidovich Fokina 3-6 | 7-62 | 6-3 | 4-6 | 6-2 | Us Open 2022 VIDEO

Highlights Berrettini-Davidovich Fokina 3-6, 7-6(2), 6-3, 4-6, 6-2: Us Open 2022 (VIDEO) (Di domenica 4 settembre 2022) Gli Highlights completi del confronto tra Matteo Berrettini e Alejandro Davidovich Fokina, valevole per gli ottavi di finale degli Us Open 2022. Successo dell’azzurro soltanto dopo cinque duri set, tramite il punteggio di 3-6, 7-6(2), 6-3, 4-6, 6-2; sfida complicata per l’italiano, con lo spagnolo caparbio e difficile da scalfire dal punto di vista caratteriale, con l’azzurro spesso incerto sul lato del rovescio. Berrettini è riuscito a spuntarla grazie a due break nel corso del secondo parziale, per via anche di un problema fisico all’altezza del ginocchio ai danni dell’iberico. Di seguito il VIDEO dei migliori momenti del match tra Berrettini e Davidovich Fokina. VIDEO ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Glicompleti del confronto tra Matteoe Alejandro, valevole per gli ottavi di finale degli Us. Successo dell’azzurro soltanto dopo cinque duri set, tramite il punteggio di 3-6, 7-6(2), 6-3, 4-6, 6-2; sfida complicata per l’italiano, con lo spagnolo caparbio e difficile da scalfire dal punto di vista caratteriale, con l’azzurro spesso incerto sul lato del rovescio.è riuscito a spuntarla grazie a due break nel corso del secondo parziale, per via anche di un problema fisico all’altezza del ginocchio ai danni dell’iberico. Di seguito ildei migliori momenti del match tra...

