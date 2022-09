Gp Olanda: a che ora e dove vedere la gara di Formula 1 in diretta tv (streaming e replica), gli orari (Di domenica 4 settembre 2022) Tutto pronto per il Gp di Olanda: manca veramente poco, dopo le prove e le qualifiche, oggi ci sarà la gara in diretta. E i telespettatori, i fan della Formula 1, non vedono l’ora. Ma a che ora e dove vedere tutto in diretta tv e streaming? Prove libere e qualifiche della Formula 1 Dopo le prove libere e le qualifiche di venerdì e sabato, è arrivato il giorno che aspettano i fan: quello della gara. Vediamo, però, il calendario completo: Domenica 4 settembre 2022 Domenica alle 15 ci sarà la gara in diretta Sky e Now. In differita, però, si potrà seguire su TV8, in chiaro, a partire dalle 18 con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené. Quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Tutto pronto per il Gp di: manca veramente poco, dopo le prove e le qualifiche, oggi ci sarà lain. E i telespettatori, i fan della1, non vedono l’ora. Ma a che ora etutto intv e? Prove libere e qualifiche della1 Dopo le prove libere e le qualifiche di venerdì e sabato, è arrivato il giorno che aspettano i fan: quello della. Vediamo, però, il calendario completo: Domenica 4 settembre 2022 Domenica alle 15 ci sarà lainSky e Now. In differita, però, si potrà seguire su TV8, in chiaro, a partire dalle 18 con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené. Quando ...

