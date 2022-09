"Giù i piedi dal sedile", l'immigrato risponde con urla e insulti: inferno sul treno | Video (Di domenica 4 settembre 2022) Scene di ordinario degrado. Scene rilanciate da Matteo Salvini sui suoi profili social. Un Video che riprende uno scambio a bordo di un treno tra i controllori e un immigrato. Il controllore chiede infatti all'uomo di togliere i piedi dai sedili, ma quest'ultimo non la prende bene. E risponde con urla e insulti: "Sei stupido, sei razzista, che ca*** vuoi". Il dibattito continua fino a che il controllore di bordo si sfila, dopo che l'uomo si alza e gli punta il dito in faccia, continuando ad urlare. Rilanciando le immagini, Salvini commenta con toni ironici e durissimi: "Preziosa risorsa che in treno, al richiamo del controllore che lo invita a togliere i piedi dai sedili, risponde ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Scene di ordinario degrado. Scene rilanciate da Matteo Salvini sui suoi profili social. Unche riprende uno scambio a bordo di untra i controllori e un. Il controllore chiede infatti all'uomo di togliere idai sedili, ma quest'ultimo non la prende bene. Econ: "Sei stupido, sei razzista, che ca*** vuoi". Il dibattito continua fino a che il controllore di bordo si sfila, dopo che l'uomo si alza e gli punta il dito in faccia, continuando adre. Rilanciando le immagini, Salvini commenta con toni ironici e durissimi: "Preziosa risorsa che in, al richiamo del controllore che lo invita a togliere idai sedili,...

psbrdx : Karim 'Butto Giù Tutto' Benzema Un toro dalle palle quadrate e i piedi fatati, quel body-type stocky che buttava g… - PadronaSofia : @LolitaSissytrav Molto bene sissy, resta giù e leccami prima i tacchi e quando finisci anche i piedi. - ragazzogayita : 1) Per niente 2) Assolutamente no 3) 21 4) 18 5) Mai 6) No 7) No 8) Labbra, ?? ,?? piedi 9) Dal ?? in giù tutto contem… - pippo061 : Quando avremo l’onore e il privilegio di vedere @Donnarumma da avversario a S. Siro tutti e 75000 milanisti in pied… - _heyangel_ : Mi trovo un posto e cerco di mettere giù un telo per aspettare le ore restanti.. neanche 5 minuti e le persone sono… -

Come allenarsi dopo le vacanze e 5 esercizi per dimagrire pancia e fianchi Proiezioni di borsa