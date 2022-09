Giorgia Soleri ospite a Venezia 79, aveva detto: “Il cinema non mi piace per niente” – la sua giustificazione (Di domenica 4 settembre 2022) La poetessa Giorgia Soleri un paio di giorni fa è stata invitata – da un noto brand di champagne – a calcare il tappeto rosso della Mostra del cinema di Venezia e lei ha accettato orgogliosa. niente di male (quel tappeto lo calca un po’ chiunque, non solo i divi del cinema), ma a far storcere il naso è stata una sua dichiarazione piuttosto recente in merito proprio al cinema. A domanda diretta “Ti piace il cinema?” Giorgia Soleri su Instagram ha risposto: “No, per niente, purtroppo è un linguaggio che mi annoia. Credo davvero di essere l’unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice ‘guardiamo un film?’“. mi sto sentendo male pic.twitter.com/UAqKDNlAT4 — ? e ... Leggi su biccy (Di domenica 4 settembre 2022) La poetessaun paio di giorni fa è stata invitata – da un noto brand di champagne – a calcare il tappeto rosso della Mostra deldie lei ha accettato orgogliosa.di male (quel tappeto lo calca un po’ chiunque, non solo i divi del), ma a far storcere il naso è stata una sua dichiarazione piuttosto recente in merito proprio al. A domanda diretta “Tiil?”su Instagram ha risposto: “No, per, purtroppo è un linguaggio che mi annoia. Credo davvero di essere l’unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice ‘guardiamo un film?’“. mi sto sentendo male pic.twitter.com/UAqKDNlAT4 — ? e ...

