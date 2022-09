F1 GP Olanda | trionfo di Verstappen | Leclerc al terzo posto

Formula1WM : L’ultima perla di Lauda e il trionfo in patria di #MaxVerstappen: numeri e storie del Gp d’Olanda… - f1world_it : Olanda 1981: il trionfo di Prost -

Motori Magazine

... Max Verstappen torna oggi nella suaper puntare a quello che diventerebbe il suo quarto ... che festeggiò al meglio il suo rientro in F1 salutando ildel proprio beniamino. Man mano che ...Nonostante ildella Red Bull e di Max Verstappen e l'ennesima giornata grigia della Ferrari, i ... In, di fronte ai giornalisti presenti sul circuito, il veterano di Oviedo ha così deciso ... Formula 1, GP Olanda: trionfo per Verstappen, terza la Ferrari di Leclerc Ecco la classifica dei Piloti aggiornata dopo la gara olandese vinta da Max Verstappen Max Verstappen trionfa nella gara di casa e incrementa ancora il suo vantaggio in classifica sui più diretti riva ...Gara piena di emozioni quella che si è appena conclusa in Olanda: il solito Max Verstappen ha chiuso davanti a tutti conquistando il GP di casa, quindicesima tappa del Mondiale di Formula 1 2022. Mai ...