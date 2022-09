etuperchivoti? Programmi a confronto | appuntamento venerdì 9 a Pioppo | con i candidati all’ARS

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 4 settembre 2022) Lavoro, scuola, sanità, ambiente, legalità, infrastrutture, rifiuti… Nonostante i governi di ogni colore che negli ultimi decenni si sono alternati nell’amministrazione dell’isola, i problemi della Sicilia sono ancora gli stessi. I temi al centro della campagna elettorale non si spostano di una virgola da quelli dibattuti in passato, così come molte delle soluzioni sbandierate. Ed ecco che il ponte sullo stretto, i termovalorizzatori, la riforma della burocrazia regionale, rimangono all’interno dell’agenda delle varie forze politiche che si candidano a dare un nuovo volto alla Sicilia. Una campagna elettorale iniziata in forte ritardo, condizionata dalle dimissioni anticipate del governatore Nello Musumeci, che ha spinto partiti e movimenti ad elaborarein fretta e furia, rispolverando a volte vecchi cavalli di battaglia. E (ri)emerge così la necessità per ...