Empoli, si ferma anche Mattia Destro: Satriano dal 1? con la Salernitana (Di domenica 4 settembre 2022) L’Empoli si avvicina alla sfida contro la Salernitana. E dopo Cambiaghi e Baldanzi, Zanetti perde anche Mattia Destro, fermo a causa di un problema muscolare. Senza l’attaccante ex Genoa Satriano si candida per una maglia da titolare assieme a Lammers, con Bajrami ad agire alle loro spalle. In difesa spazio a Ismajli e Luperto al centro, sulle corsie laterali toccherà a Stojanovic e Parisi. A centrocampo è ballottaggio tra Marin e Grassi che dovrebbe essere confermato in regia con Bandinelli ed Henderson, favorito su Haas ai suoi lati. A disposizione, solo dalla panchina, ci saranno i nuovi acquisti arrivati nelle ultime ore col mercato: l’ex Juve Pjaca, Akpa Akpro e il difensore Walukiewicz. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) L’si avvicina alla sfida contro la. E dopo Cambiaghi e Baldanzi, Zanetti perde, fermo a causa di un problema muscolare. Senza l’attaccante ex Genoasi candida per una maglia da titolare assieme a Lammers, con Bajrami ad agire alle loro spalle. In difesa spazio a Ismajli e Luperto al centro, sulle corsie laterali toccherà a Stojanovic e Parisi. A centrocampo è ballottaggio tra Marin e Grassi che dovrebbe essere conto in regia con Bandinelli ed Henderson, favorito su Haas ai suoi lati. A disposizione, solo dalla panchina, ci saranno i nuovi acquisti arrivati nelle ultime ore col mercato: l’ex Juve Pjaca, Akpa Akpro e il difensore Walukiewicz. SportFace.

