Cancellazione da tutte le graduatorie per supplenze annuali. Lettera ai Sindacati (Di domenica 4 settembre 2022) Inviata da Laura Forte - Scrivo a nome di diversi insegnanti confidando nella vostra attenzione in merito alla questione relativa alla Cancellazione da tutte le graduatorie per supplenze annuali per i docenti neoassunti 20/21 e 21/22 che, sta suscitando un vero e proprio disagio per moltissimi docenti i quali vogliono chiarezza e chiedono; perché cancellare solo i docenti assunti dal 2020 in poi negando loro il diritto di usufruire dell'art 36? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 settembre 2022) Inviata da Laura Forte - Scrivo a nome di diversi insegnanti confidando nella vostra attenzione in merito alla questione relativa alladaleperper i docenti neoassunti 20/21 e 21/22 che, sta suscitando un vero e proprio disagio per moltissimi docenti i quali vogliono chiarezza e chiedono; perché cancellare solo i docenti assunti dal 2020 in poi negando loro il diritto di usufruire dell'art 36? L'articolo .

