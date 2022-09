Boxe, Andy Ruiz vs Luis Ortiz stanotte in tv: programma, orario e streaming (Di domenica 4 settembre 2022) Con Usyk e Joshua ancora nella memoria degli appassionati, Andy Ruiz e Luis Ortiz sono pronti a salire sul ring per un altro nuovo incontro dei pesi massimi. Si combatte alla Crypto.com Arena di Los Angeles nella notte italiana tra domenica 4 e lunedì 5 settembre. L’evento inizierà alle 04:00 del mattino, mentre il main event dovrebbe andare in scena intorno alle 06:00 di lunedì mattina. Si tratta di un’eliminatoria mondiale per il titolo WBC. Chi vince, acquista il diritto di sfidare il campione WBC, Tyson Fury. Il Gypsy King aveva in programma di sfidare a dicembre Oleksandr Usyk per l’unificazione, ma le trattative sono state rimandate all’anno nuovo. Quindi uno tra Ruiz e Ortiz si prepara alla maxi sfida contro Fury. Dove seguire il match? L’evento purtroppo non ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Con Usyk e Joshua ancora nella memoria degli appassionati,sono pronti a salire sul ring per un altro nuovo incontro dei pesi massimi. Si combatte alla Crypto.com Arena di Los Angeles nella notte italiana tra domenica 4 e lunedì 5 settembre. L’evento inizierà alle 04:00 del mattino, mentre il main event dovrebbe andare in scena intorno alle 06:00 di lunedì mattina. Si tratta di un’eliminatoria mondiale per il titolo WBC. Chi vince, acquista il diritto di sfidare il campione WBC, Tyson Fury. Il Gypsy King aveva indi sfidare a dicembre Oleksandr Usyk per l’unificazione, ma le trattative sono state rimandate all’anno nuovo. Quindi uno trasi prepara alla maxi sfida contro Fury. Dove seguire il match? L’evento purtroppo non ...

