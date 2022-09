Bernardo Zannoni con “I miei stupidi intenti” protagonista dell’apertura di Pordenonelegge (Di domenica 4 settembre 2022) Sarà Bernardo Zannoni, freschissimo vincitore del 60° Premio Campiello con il romanzo “I miei stupidi intenti” (Sellerio), il protagonista della serata di apertura della 23^ edizione di Pordenonelegge, la Festa del Libro con gli Autori in programma dal 14 al 18 settembre. Appuntamento mercoledì 14 settembre, alle 21, a Pordenone nello Spazio Gabelli: il vincitore sarà festeggiato dal direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta, affiancato da Daria Galateria, componente della Giuria dei Letterati e da Eugenio Calearo Ciman, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello. Nel segno di un gemellaggio letterario consolidato, per l’11° anno si rinnova dunque la partnership fra Pordenonelegge e il Premio Campiello. A Pordenone si ... Leggi su udine20 (Di domenica 4 settembre 2022) SaràZannoni, freschissimo vincitore del 60° Premio Campiello con il romanzo “I” (Sellerio), ildella serata di apertura della 23^ edizione di, la Festa del Libro con gli Autori in programma dal 14 al 18 settembre. Appuntamento mercoledì 14 settembre, alle 21, a Pordenone nello Spazio Gabelli: il vincitore sarà festeggiato dal direttore artistico diGian Mario Villalta, affiancato da Daria Galateria, componente della Giuria dei Letterati e da Eugenio Calearo Ciman, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello. Nel segno di un gemellaggio letterario consolidato, per l’11° anno si rinnova dunque la partnership frae il Premio Campiello. A Pordenone si ...

