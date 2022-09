Barbara d'Urso diventa professoressa: cosa insegna all'Università (Di domenica 4 settembre 2022) È davvero inarrestabile Barbara d'Urso. Per la conduttrice di Pomeriggio 5, che torna in tv da lunedì 5 settembre con la nuova edizione, è stata assunta come docente. Ebbene sì, Barbara d'Urso diventa professoressa all'Università. Come dichiarato durante l'ospitata al Festival della Tv di Dognani, Maria Carmela svolgerà la sua docenza presso la Luiss Business School. Essa è una delle principali scuole di business italiane, specializzata in studi aziendali e gestionali, e molto quotata anche in campo internazionale. Al momento non ha aggiunto ulteriori dettagli circa il nuovo ruolo davvero inedito; l'unica cosa nota è che si occuperà di social e tv durante il corso. Barbara d'Urso su Mediaset: «Non mi ha cacciato a ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 settembre 2022) È davvero inarrestabiled'. Per la conduttrice di Pomeriggio 5, che torna in tv da lunedì 5 settembre con la nuova edizione, è stata assunta come docente. Ebbene sì,d'all'. Come dichiarato durante l'ospitata al Festival della Tv di Dognani, Maria Carmela svolgerà la sua docenza presso la Luiss Business School. Essa è una delle principali scuole di business italiane, specializzata in studi aziendali e gestionali, e molto quotata anche in campo internazionale. Al momento non ha aggiunto ulteriori dettagli circa il nuovo ruolo davvero inedito; l'unicanota è che si occuperà di social e tv durante il corso.d'su Mediaset: «Non mi ha cacciato a ...

