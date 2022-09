Allucinazioni e ascia in mano: 38enne di Ceriano semina il panico al Bennet di Lentate (Di domenica 4 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Allucinazioni e ascia tra le mani, così un uomo di Ceriano Laghetto ha scatenato il panico nel parcheggio del Bennet di Lentate sul Seveso. semina il panico a Lentate: uomo di Ceriano ha Allucinazioni L’uomo di di 38 anni di Ceriano Laghetto, incensurato, in preda alle Allucinazioni, ha improvvisamente impugnato un’ascia e ha cominciato a ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di domenica 4 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortra le mani, così un uomo diLaghetto ha scatenato ilnel parcheggio deldisul Seveso.il: uomo dihaL’uomo di di 38 anni diLaghetto, incensurato, in preda alle, ha improvvisamente impugnato un’e ha cominciato a ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

ABosurgi : RT @rep_milano: Monza, in preda ad allucinazioni aggredisce passanti con ascia: denunciato - Giorno_Monza : Panico a Lentate, uomo in preda ad allucinazioni estrae un'ascia e aggredisce i passanti - TuttoQuaNews : RT @IlGroane: In preda alle allucinazioni brandisce ascia nel parking del supermercato. Fermato 38enne di Ceriano Laghetto - TuttoQuaNews : RT @varesenews: In preda alle allucinazioni aggredisce i passanti brandendo un’ascia - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Monza, in preda ad allucinazioni aggredisce passanti con ascia: denunciato -