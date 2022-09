WWE: Match a sorpresa nel Kickoff di Clash at the Castle (Di sabato 3 settembre 2022) La WWE ha stupito i fan a Clash at the Castle, proponendo un Match che non era stato annunciato in precedenza durante il pre show del suo evento europeo. Al Principality Stadium di Cardiff la WWE ha proposto infatti un Match 3 vs 3 che ha visti contrapposti da una parte Madcap Moss e gli Street Profits e dall’altra Theory e l’Alpha Academy. Un Match denso di azione, in cui i 3 wrestler in campo non hanno lesinato mosse spettacolari e frenetici cambi di equilibrio. Proprio per la rapida sequenza di enventi che hanno caratterizzato il Match gli spot sono stati numerosi e di grande effetto. Di notevole bellezza è stato quello che ha chiuso il Match con Montez Ford che ha effettuato un incredibile mossa aerea su Gable che era finito a cavalcioni su D’Angelo ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 3 settembre 2022) La WWE ha stupito i fan aat the, proponendo unche non era stato annunciato in precedenza durante il pre show del suo evento europeo. Al Principality Stadium di Cardiff la WWE ha proposto infatti un3 vs 3 che ha visti contrapposti da una parte Madcap Moss e gli Street Profits e dall’altra Theory e l’Alpha Academy. Undenso di azione, in cui i 3 wrestler in campo non hanno lesinato mosse spettacolari e frenetici cambi di equilibrio. Proprio per la rapida sequenza di enventi che hanno caratterizzato ilgli spot sono stati numerosi e di grande effetto. Di notevole bellezza è stato quello che ha chiuso ilcon Montez Ford che ha effettuato un incredibile mossa aerea su Gable che era finito a cavalcioni su D’Angelo ...

