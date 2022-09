Ucraina | Medvedev | “Chi vuole disintegrarci gioca a scacchi con morte”

(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Nuovo monito all’Occidente lanciato dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry. L’ex presidente, che oggi ha partecipato ai funerali di Mikhail Gorbaciov, ha avvertito che il tentativo di spingere la Russia verso il collasso equivale are una “partita acon la”. Alcuni in Occidente vorrebbero “approfittare del conflitto militare inper spingere il nostro Paese a una nuova svolta di disintegrazione, paralizzare le istituzioni statali russe e privare il Paese di controlli efficienti, come è successo nel 1991”, ha dichiaratosu Telegram, riferendosi al crollo dell’Unione Sovietica. “Sono i sogni sporchi dei pervertiti anglosassoni, che si addormentano con un pensiero segreto sulla disgregazione del nostro ...

