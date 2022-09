Traffico Roma del 03-09-2022 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione in studio Marina riccomi alle porte dilungo la A1Napolibloccato per un grave incidente tra Valmontone Colleferro verso Napoli al km 591 5 km di coda al momento consigliata all’uscita allo svincolo di Valmontone e rientro in autostrada col ferro attraverso la statale 6 Casilina file anche nella direzione opposta qui tre i chilometri di coda al momento permangono code per lavori sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e via Ostienseregolare in città ad Ostia a partire dalle 19 si svolgerà la settima edizione dell’evento Ostia Antica festival presso il parco archeologico di Ostia Antica possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante in particolare durante la flusso e ...